Bu yıl 100 fırlatma görevi yapan SpaceX, kendi rekorunu kırdı

Haber Merkezi

Uzay yolculuğunda çığır açan şirket SpaceX, roket fırlatma rekorunu bir kez daha kırmayı başardı.

SpaceX, 2023 yılında 96 olarak belirlediği yörünge fırlatma sayısında kendi rekorunu kırdı.

"Starlink 10-10" görevi, 2024'ün bitmesine iki buçuk ay kala SpaceX'i 97 yörünge uçuşuna ulaştırdı.

2024'TEKİ 100. FIRLATMA

Falcon 9 fırlatması, aynı zamanda SpaceX'in Starship roketinin güney Teksas'tan 3 yörünge altı fırlatması da dahil olmak üzere 2024 yılındaki toplam 100. fırlatması oldu.

Bu görevi destekleyen SpaceX filosundaki B1080 kuyruk numaralı Falcon 9 ilk aşama güçlendiricisi ise 11. kez fırlatıldı.

Şirketin Falcon 9 roketleri, bu yıl içinde yoğun bir tempoyla uzaya yük taşıdı. Starlink uydularının yanı sıra çeşitli ticari ve bilimsel görevler için kullanılan Falcon 9'lar, SpaceX'in başarısının arkasındaki en önemli etkenlerden biri oldu.