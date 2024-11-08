Bugüne kadar kaç adet GTA 5 satıldığı açıklandı

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2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), özellikle online modun yıllardır geliştirilmesiyle oyuncu sayısını sürekli olarak artırıyor.

2013 yılında GTA 5 çıkış yaptığında büyük bir başarıya imza atmıştı. Öyle ki oyun, ilk 3 gününde 1 milyar dolarlık getiriye imza atarak tüm zamanların rekorunu kırmayı da başarmıştı.

TOPLAM SATIŞ 205 MİLYONU AŞTI

Take-Two Interactive tarafından açıklanan son rakamlara göre, Grand Theft Auto V dünya çapında 205 milyondan fazla kopya satarak inanılmaz bir başarıya imza attı.

Bu rakam, GTA 5'i tüm zamanların en çok satan oyunları arasında zirvede tutuyor. GTA serisinin tamamı ise 435 milyondan fazla kopya satarak oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olduğunu kanıtladı.

Take-Two Interactive, sadece GTA 5'ten 12 milyar dolardan fazla para kazandı.

Take-Two, GTA serisinin tamamına ilişkin de bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre piyasaya sürülmüş tüm GTA oyunları, bugüne dek 435 milyondan fazla sattı.







