Bursa'da liseliler, geliştirdikleri elektrikli araç ile TEKNOFEST’te zirveyi hedefliyor

Bursa ve Türkiye’nin farklı illerinden 444 öğrencinin eğitim gördüğü Tofaş Fen Lisesi, öğrencilerin becerilerini artırmak ve takım ruhunu güçlendirmek amacıyla Elektrikli Araçlar Takımı kurdu.

Takım, 3 yıl önce tasarladığı ilk araç “UMAY”ı geliştirmeye devam ederek, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen yarışlarda birinciliği hedefliyor. Geçen yıl TÜBİTAK’ın yürütücülüğünde Gebze Kampüsü’nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na katılan öğrenciler, teknik tasarımda 5’inci, görsel tasarımda 2’nci olmuştu.

UMAY'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KAPASİTESİ

Öğrenciler, 300 kilogram ağırlığındaki UMAY’ı lityum demir fosfat pil ile çalıştırıyor. Araç, 100 kilometrelik menzil kat edebiliyor ve saatte 60 kilometre hıza çıkabiliyor. Pilin içinde 240 hücre bulunuyor ve aracın 5 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor.

Takımın elektronik ve yazılım kaptanı Ahmet Selim Altıparmak, aracın büyük ölçüde yerli ve milli imkanlarla tasarlandığını vurguladı:

Araç kontrol sistemi, izolasyon izleme cihazı ve batarya yönetim sistemi gibi elektronik devrelerimiz TEKNOFEST’ten yerlilik onayı aldı. Amacımız verimliliği artırmak ve aracın elektronik sistemlerini tamamen yerli olarak tasarlamak.

PANSİYONDA KALAN ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN AR-GE ÇALIŞMASI

Süleyman Şeker, okul müdürü olarak öğrencilerin pansiyonda kalarak istedikleri saatte AR-GE çalışmaları yaptığını söyledi:

Öğrenciler yaz tatilinde memleketlerine gitmedi, pansiyonda kalarak aracımızı ürettiler. Az enerjiyle çok mesafe kat etmek TEKNOFEST’in temel amacı. UMAY ismi, Türk mitolojisinde çocukları ve doğayı koruyan Umay Ana’dan geliyor.

ULUSLARARASI YARIŞMALAR VE VERİMLİLİK HEDEFİ

Takımdaki öğrencilerden Yaşar Can Dönmez, UMAY’ı 2023’te üretmeye başladıklarını ve tamamladıklarını belirtti. Öğrenciler, aracın verimliliğini artırmak için bataryaları küçültme ve kilogram bazında hafifletme çalışmaları yürütüyor.

Altıparmak, geçen yılki yarışlardan edindikleri tecrübelerin bu yılki hazırlıklara katkı sağladığını belirterek, “Diğer takımların çözümlerini görerek eksiklerimizi tespit ettik ve geliştirme çalışmalarına yön verdik.” dedi.

Öğrenciler, TEKNOFEST’in yanı sıra uluslararası yarışmalara da katılmayı planlıyor.