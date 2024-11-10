DHA

Bursa’da Güney Marmara'ya 11 binada toplam 1520 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti sunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, verimliliği artırırken tasarruf sağlama amacıyla çeşitli yenilikçi uygulamaları devreye sokuyor. 2016’da başlatılan "Pardus'a Göç" projesiyle bilgisayar altyapısında değişikliğe giden hastane, 1750 bilgisayarın 1250'sinde Pardus işletim sistemine geçti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay, uluslararası siber saldırılardan etkilenmeyen milli işletim sistemi Pardus’un güvenilirliğine dikkat çekerek,

2016 itibarıyla TÜBİTAK tarafından geliştirilen Pardus işletim sistemi, hastanemizde kullanılmaya başlandı. Yaklaşık bir yıl önce Akıllı Dijital Hastaneye Geçiş Komisyonumuz, Pardus kullanılan bilgisayarlarda geçmiş performansı değerlendirdi. Milli işletim sistemi kullanan bilgisayarların siber saldırılardan etkilenmediğini ve kesintisiz hizmet sunduğunu gözlemledik. Yabancı işletim sistemlerinde yaşanan hizmet aksamalarının milli işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda olmadığı ortaya çıktı. Bu gözlemlerimiz sonucunda, bir yıl önce tüm hastane bilgisayarlarının milli işletim sistemine geçmesi yönünde karar aldık.

ifadelerini kullandı.

BİLGİSAYAR BAŞINA 22 BİN LİRA TASARRUF

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay, hastanede kullanılan 1750 bilgisayarın kritik 1250 tanesinde milli işletim sisteminin en güncel sürümüne geçildiğini belirtti.

Ay,

Hedefimiz, tüm bilgisayarlarımızda milli işletim sistemini kullanmak. Pardus işletim sistemi sayesinde hem lisans maliyetlerinden kurtuluyoruz hem de ofis ve diğer gerekli yazılım paketlerine ücretsiz olarak erişebiliyoruz. Bu sayede her bilgisayar başına ortalama 22 bin TL tasarruf sağlıyoruz.

diyerek yapılan dönüşümün ekonomik katkısına dikkat çekti.

TÜBİTAK TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Hastane bilgi işlem personeli Ercan Bayraktar, Pardus'un 2003 yılında TÜBİTAK tarafından geliştirilmeye başladığını ve yerli, milli bir işletim sistemi olduğunu vurguladı. Bayraktar,

Zaman zaman bazı aksaklıklar yaşansa da 2021 itibarıyla TÜBİTAK Ulakbim tarafından geliştirme süreci devam ediyor. Linux tabanlı, açık kaynak kodlu olan Pardus, lisans ücreti gerektirmiyor, daha düşük özellikteki bilgisayarlarda bile yüksek performans sunuyor ve güvenlik avantajıyla öne çıkıyor.

şeklinde konuştu.

2023 YILINDA 400 OLAN SAYI 1250'YE ÇIKTI

Bayraktar, 2016 yılında TÜBİTAK tarafından başlatılan "Pardus'a Göç" projesi ile Bursa'nın pilot bölge olarak seçilmesiyle sistemle tanıştıklarını belirterek şunları söyledi:

Projenin başlangıcında, yaklaşık bir yıl boyunca TÜBİTAK ekibiyle birlikte sahadaki aksaklıkları çözerek kurulumları tamamladık. O dönemde yaklaşık 200 bilgisayarın kurulumu yapıldı. TÜBİTAK personelinin ayrılmasının ardından, bu görev bize, bilgi işlem ekibine devredildi. 2023 yılına kadar, bu sayı 400'e yükseldi. 2023'ten sonra ise, Başhekim Doç. Dr. Oğuzhan Ay'ın desteğiyle, hastanemizdeki bilgisayarların yüzde 71'inin Pardus işletim sistemine geçişini sağladık, yani yaklaşık 1250 bilgisayarın dönüşümünü tamamladık.

"MOBİL CİHAZLA SORUNLARI HALLEDİYORUZ"

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer ve Kestel gibi farklı ilçelerdeki ek binaları nedeniyle sistem yönetiminde yaşadıkları zorlukları dile getiren Ercan Bayraktar, bu sorunu çözmek için geliştirdiği özel bir uygulama ile başarılı bir çözüm sunduklarını belirtti. Bayraktar, uygulamanın işleyişini şu şekilde anlattı: