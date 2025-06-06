Büyük AirPods güncellemesi yolda: İşte gelecek yenilikler

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Apple'ın, AirPods kullanıcı deneyimini zenginleştirecek büyük bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı söyleniyor.

9to5Mac'in haberine göre, teknoloji devi kulaklıklarına uyku takibi, kamera kontrolü ve ses iyileştirmeleri gibi bir dizi yeni yetenek kazandırmaya hazırlanıyor.

YENİ APPLE AIRPODS GÜNCELLEMESİ YOLDA

Gelecek olan Apple AirPods güncellemesi, kullanıcıların iPhone veya iPad kameralarını uzaktan kontrol etmelerine olanak tanıyacak.

Bu yenilikçi özellik sayesinde, AirPods'un sapına dokunarak fotoğraf çekmek mümkün olacak.

Bu özellik, grup fotoğrafları veya uzaktan çekimler için büyük kolaylık sağlayacak. Kullanıcılar, telefonlarına dokunmadan anı yakalayabilecek.

UYKU ALGILAMA VE KAMERA KONTROLÜ

Apple, kamera kontrollerinin yanı sıra, AirPods takılıyken kullanıcının uykuya daldığını otomatik olarak algılayacak bir özellik üzerinde de çalışıyor. Bu özellik, kullanıcının o anda dinlediği müziği veya podcast'i otomatik olarak duraklatacak.

Bu işlevin bağımsız mı çalışacağı, yoksa uyku takibi için bir Apple Watch'a mı ihtiyaç duyacağı henüz net değil. Ancak bu, AirPods'un sağlık ve yaşam tarzı entegrasyonunda önemli bir adım olacak.

HAREKET KONTROLÜ VE SES İYİLEŞTİRMELERİ

Yeni bir baş hareketi jestinin de yolda olduğu belirtiliyor; bu özellik, mevcut Konuşma Farkındalığı'nın ses ayarlama yeteneğini geliştirecek.

Bu sayede kullanıcılar, konuşurken otomatik olarak azalan sesi kafa hareketleriyle kontrol edebilecek.

Apple, yeni özelliklerin yanı sıra özellikle öğrenciler için AirPods'ları paylaşılan iPad'lere bağlama sürecini basitleştirmek için de çalışmalar yapıyor. Bu, eğitim ortamlarında cihazlar arasında geçiş yapmayı kolaylaştıracak.

Teknoloji dünyası, bu olası güncellemeler hakkında daha fazla detayı 9 Haziran'da başlayacak olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) öğrenmeyi bekliyor.

Yeni özelliklerin, sonbaharda yayınlanacak yeni yazılım sürümleriyle birlikte kullanıcılara sunulması öngörülüyor.