Büyük Patlama'dan bu yana en güçlü patlamalar tespit edildi

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Hawaii Üniversitesi'nden gök bilimciler, evrenin en enerjik olayları olarak kabul edilen ve "aşırı nükleer geçişler" (ENT) olarak adlandırılan yeni bir kozmik patlama türü keşfettiklerini duyurdu.

Bu olayların, bilinen en güçlü süpernovalardan bile kat kat daha fazla enerji açığa çıkardığı belirtildi.

BÜYÜK PATLAMA'DAN BERİ EN GÜÇLÜ OLAYLAR

Bu patlamalar, Güneş'ten en az üç kat daha büyük yıldızların, uzak galaksilerin merkezlerindeki süper kütleli kara delikler tarafından parçalanmasıyla meydana geliyor.

Ortaya çıkan enerji o kadar büyük ki, patlamalar yıllarca ışık saçarak çok uzak mesafelerden bile gözlemlenebiliyor.

Çalışmanın baş yazarı Jason Hinkle, bu olayların normal yıldız parçalanma olaylarından çok daha parlak ve uzun ömürlü olduğunu belirtti. Bu da onları evrende şimdiye kadar gözlemlenmiş en güçlü patlamalar yapıyor.

KARA DELİKLERİ İNCELEMEK İÇİN YENİ BİR YÖNTEM

ENT'lerin keşfi, normalde gözlemlenmesi çok zor olan uzak galaksilerdeki süper kütleli kara delikleri incelemek için gökbilimcilere yeni ve değerli bir araç sunuyor.

Bu uzun süreli ve parlak olaylar sayesinde, kara deliklerin nasıl büyüdüğü hakkında önemli bilgiler ediniliyor.

Bu yeni keşif, evrenin ilk dönemlerindeki galaksi ve kara delik evrimi hakkındaki anlayışımızı derinleştirme potansiyeli taşıyor. Gök bilimciler artık bu yeni pencereden evrenin sırlarını aralamaya devam edecek.