Çalıntı teknoloji var: Apple'ın ABD'de akıllı saat satması yasaklandı Tıbbi teknolojiyi çaldığı iddiaları nedeniyle, bazı Apple Watch modellerine satış yasağı geldi. Apple'ın bu haftadan itibaren ABD'de saat satması yasaklandı

ensonhaber.com

Apple, cihazların çalıntı teknolojiyle çalıştığı iddiaları üzerine bu hafta ABD'de Apple Watch modellerinin satışını durdurmak zorunda kalacak.

Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'nin online satışları 21 Aralık'tan itibaren, Apple perakende satış noktalarından ise 24 Aralık'tan itibaren durdurulacak.

Karar, Apple'ın akıllı saatlerinin kandaki oksijen özelliğini çalıştırmak için kullandığı teknolojiyle ilgili hukuki bir anlaşmazlığın ortasında geldi.

Apple, 200 milyon dolar kaybedecek

Sektör uzmanları, söz konusu yasak nedeniyle Apple'ın en az 200 milyon dolar kaybedeceğini söylüyor.

Patent ihlali yaptı

Birkaç yıl süren kapsamlı bir yasal soruşturmanın ardından, Apple'ın tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun patentlerini ihlal ettiği tespit edildi. Bu özellik, Apple Watch modellerinin kandaki oksijeni ölçmesine olanak sağlıyordu.

Bir Masimo sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), birkaç yıl süren kapsamlı bir yasal soruşturmanın ardından, Apple'ın Masimo'nun kan oksijenini ölçmeye yönelik bazı patentli yeniliklerini ihlal ettiğini tespit etti. Bu karar, dünyanın en güçlü şirketinin bile yasalara uyması gerektiğini gösteriyor.

Şirketin internet sitesine göre 1989 yılında Joe Kiani tarafından kurulan Masimo, binlerce sağlık ve tüketici odaklı patente sahip.

Masimo, Apple'ın 2013 yılında kendileriyle ortaklık kurmak için görüşmeye geldiğini, bu sırada kendilerinin fikirlerini ve teknolojilerini çaldığını söylüyor.

Masimo, kanda oksijen özelliğine sahip ilk model olan Apple Watch Series 6'nın piyasaya sürülmesinin ardından 2020'de ve 2021'de Apple'a federal mahkemede dava açmıştı.