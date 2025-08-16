Call of Duty: Black Ops 7 çıkış tarihi sızdırıldı

Activision'ın bu yılki Call of Duty oyunu hakkındaki sessizliği sürerken, sızıntılarıyla ünlü Billbil-kun oyunla ilgili merakla beklenen ilk detayları paylaştı.

Yeni oyunun adının Call of Duty: Black Ops 7 olacağı ve Gamescom 2025'te resmi olarak duyurulacağı belirtiliyor.

HİKAYE MODUNDA BİR İLK

Oyunun hikaye modunun 12 görevden oluşacağı ve seride bir ilke imza atacağı da iddia edildi.

Buna göre, son hikaye görevi biter bitmez oyuncular, anında 32 kişilik birçok oyunculu deneyimin içine atılacak.

ÇIKIŞ TARİHİ 14 KASIM 2025

Sızıntıya göre Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

Oyunun PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S ve PC için çıkması beklenirken, Nintendo Switch 2 kullanıcıları ise oyun için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.