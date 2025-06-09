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Haber Merkezi

Microsoft'un Xbox Games Showcase etkinliğinde, Activision'ın merakla beklenen yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 7 resmi olarak tanıtıldı.

Bu duyuruyla birlikte oyundan ilk fragman ve önemli detaylar da paylaşıldı.

2035 YILINDA GEÇECEK YENİ BİR HİKAYE

Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen yeni oyun, Black Ops 6'nın 40 yıl sonrasında, 2035 yılında geçecek ve serinin "en akıl karıştıracak oyunu" olarak tanımlanıyor.

Black Ops 2'nin kahramanı David Mason, aktör Milo Ventimiglia'nın canlandırmasıyla seriye geri dönecek.

Hikaye, yeni teknolojilerin ve psikolojik harbin dünyayı kaosun eşiğine getirdiği bir gelecekte geçecek. Oyuncular, insanların algısını manipüle eden tehlikeli bir düşmana karşı mücadele edecek.

OYNANIŞ, MODLAR VE PLATFORMLAR

Call of Duty: Black Ops 7'nin hikaye modu tek kişilik veya co-op olarak oynanabilecek. Ayrıca, serinin vazgeçilmezleri olan çok oyunculu (multiplayer) mod için yeni haritalar ve Zombies modu için de yeni içerikler sunulacak.

Oyun; Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için çıkacak ve en önemlisi, çıktığı ilk günden itibaren Game Pass kütüphanesine eklenecek. Oyun için henüz net bir çıkış tarihi açıklanmadı.