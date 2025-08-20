Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkış tarihi açıklandı: İşte Türkiye fiyatı

Popüler FPS oyunu serisinin yeni üyesi Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkış tarihi, Gamescom açılış etkinliğinde resmen duyuruldu.

Merakla beklenen yapım, 14 Kasım'da oyuncularla buluşacak.

OYUNUN HİKAYESİ VE DÖNEMİ

Yeni oyun, Black Ops 2'den 10 yıl sonrasını ve Black Ops 3'ten 30 yıl öncesini konu alarak serinin zaman çizelgesindeki bir boşluğu dolduracak.

Oyuncular, David Mason liderliğindeki bir ekiple Akdeniz'deki Avalon şehrinde gizli bir göreve çıkacak ve hikaye modu istenirse arkadaşlarla co-op olarak da oynanabilecek.

ÇOK OYUNCULU MODDA YENİLİKLER

Çok oyunculu modda 16 adet 6v6 ve 2 adet 20v20 haritası yer alacak.

Yeni fragmanda görülen dev mech zırhları ve jetpack'lerin yanı sıra, tartışmalı "omnimovement" sisteminin de geliştirilmiş bir versiyonla geri döneceği açıklandı.

Oyunun konsollardaki fiyatı ise 3 bin 199 TL olarak açıklandı.