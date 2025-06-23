Cam şişeler plastik şişelere göre 50 kat daha fazla mikroplastik içeriyor

Fransa'nın gıda güvenliği ajansı ANSES tarafından yapılan ve Journal of Food Composition and Analysis'de yayınlanan bir araştırma, içecek ambalajları hakkındaki yaygın bir kanıyı sarstı.

Araştırma, cam şişelerin plastik şişelere veya metal kutulara göre çok daha fazla mikroplastik içerebildiğini buldu.

SORUN CAM DEĞİL, KAPAKTAKİ BOYA

Araştırmacılar, cam şişelerde litre başına ortalama 100 mikroplastik parçacığı tespit etti. Bu rakamın, plastik veya metal kaplarda bulunandan 50 kat daha fazla olması şaşkınlık yarattı.

Daha detaylı bir analiz, bu mikroplastik parçacıklarının şekil ve kimyasal bileşiminin, camın kendisinden değil, şişeleri kapatan metal kapaklardaki boyadan kaynaklandığını gösterdi.

Kapakların depolama sırasında birbirine sürtünmesinin, bu plastik parçacıklarını içeceğe karıştıran küçük çizikler oluşturduğu anlaşıldı.

Araştırmada, gazlı içecekler ve limonata gibi boyalı kapaklarla kapatılan içeceklerde litre başına 30-60 parçacık gibi çok daha yüksek mikroplastik sayısına ulaşıldığı görüldü.

Buna karşılık, normal sularda ve maden sularında bu oranın çok daha düşük olduğu belirtildi.

ANSES, olası bir çözümü de test etti. Kapakların hava, su ve alkolle temizlenmesinin, kirlenmeyi yüzde 60 oranında azalttığı tespit edildi.

Bu basit yöntemin, içecek üreticileri tarafından mikroplastik kirliliğine karşı etkili bir önlem olarak benimsenebileceği vurgulandı.