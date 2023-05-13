Çatıyı delerek eve düşen cisim 4,5 milyar yıllık bir göktaşı çıktı

DHA

ABD'de geçtiğimiz hafta bir evin çatısını delerek içeri düşen yaklaşık 1 kiloluk cisim, New Jersey Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından incelendi.

Bilim insanları, 9 Mayıs’ta New Jersey’deki bir evin içine düşen taşın, 4,5 milyar yıllık göktaşı olduğunu açıkladı.

11 Mayıs’ta açıklama yapan fizik profesörü Nate Magee, şu ifadeleri kullandı:

Görsel inceleme, yoğunluk ölçümleri, taramalı elektron mikroskobu görüntüleri ve emekli göktaşı uzmanı Jerry Delaney'nin incelemesine ve bilgilerine dayanarak, nesnenin bir kondrit göktaşı olduğunu doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz.



Nesnenin mükemmel durumda gerçek bir kondrit göktaşı olduğunu ve bilim tarafından bilinen, tanık olunan çok az sayıdaki benzer kondrit düşmelerinden biri olduğunu doğrulayabildiğimiz için heyecanlıyız.