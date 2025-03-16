ChatGPT geliştiricisi OpenAI, Çin merkezli tüm yapay zekaların yasaklanmasını istiyor

Haber Merkezi

OpenAI, yeni bir politika önerisinde, Çinli yapay zeka laboratuvarı DeepSeek’i "devlet destekli" ve "devlet kontrollü" olarak tanımlayarak, ABD hükümetine bu kuruluşun modellerini ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından desteklenen benzer AI operasyonlarını yasaklamayı düşünmesi çağrısında bulundu.

Trump yönetiminin “AI Action Plan” girişimi kapsamında sunulan bu teklif, DeepSeek’in R1 “akıl yürütme” modeli de dahil olmak üzere geliştirdiği yapay zeka sistemlerinin, Çin yasaları gereği kullanıcı verilerine yönelik taleplere uymak zorunda olması nedeniyle güvenlik riski taşıdığını öne sürüyor.

OpenAI, Biden yönetiminin ihracat kuralları çerçevesinde “1. Kademe” olarak sınıflandırılan ülkelerde “Çin üretimi” AI modellerinin kullanımını yasaklamasının, özellikle “fikri mülkiyet hırsızlığı” gibi riskleri önleyeceğini savunuyor.

Öte yandan, DeepSeek’in açık kaynak modelleri, Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişmesine olanak tanıyacak mekanizmalar içermiyor. Bu modeller, Microsoft, Perplexity ve Amazon gibi şirketler tarafından kendi altyapılarında barındırılıyor.

DAHA ÖNCE DEEPSEEK'İ SUÇLAMIŞTI

OpenAI, daha önce DeepSeek’i, hizmet şartlarını ihlal ederek modellerinden veri “çıkartmakla” suçlamıştı.