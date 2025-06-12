ChatGPT geliştiricisi OpenAI, kaç para kazandığını açıkladı

Haber Merkezi

Yapay zeka devi OpenAI, popüler sohbet robotu ChatGPT'yi piyasaya sürdükten üç yıldan kısa bir süre sonra, yıllık tekrarlayan gelirinin (ARR) 10 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Bu rakam, şirketin ne kadar hızlı bir büyüme yakaladığını gözler önüne seriyor.

10 MİLYAR DOLARLIK KİLOMETRE TAŞI

Bir şirket sözcüsüne göre, bu 10 milyar dolarlık OpenAI geliri, şirketin tüketici ürünleri, ChatGPT'nin kurumsal versiyonları ve uygulama programlama arayüzü (API) satışlarını içeriyor.

Bu rakama, Microsoft'tan elde edilen lisans gelirleri ve büyük tek seferlik anlaşmalar dahil değil.

Geçtiğimiz yılın tamamında OpenAI'nin yıllık tekrarlayan gelirinin yaklaşık 5,5 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, büyümenin ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor.

Bu hızlı büyüme, şirketin yüksek maliyetli operasyonlarını ve geçen yıl yaklaşık 5 milyar dolar olan zararını finanse etmesi açısından kritik önem taşıyor.

BÜYÜME, DEĞERLEME VE GELECEK HEDEFLERİ

Bu yeni gelir ölçütleri, OpenAI'nin devasa değerlemesi hakkında da bir fikir veriyor. Mart ayında 40 milyar dolarlık bir finansman turunu kapatan OpenAI, bugünkü ölçümlere göre gelirinin yaklaşık 30 katı olarak değerlendiriliyor.

İleriye dönük olarak ise şirketin hedefleri daha da iddialı. Konuya yakın bir kaynağa göre OpenAI, 2029 yılına kadar 125 milyar dolar gibi devasa bir gelir hedefliyor.