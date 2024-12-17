ChatGPT, Google'a rakip oldu: İşte yeni arama motoru özelliği

Haber Merkezi

Yapay zeka alanında önemli bir oyuncu olan OpenAI, popüler sohbet robotu ChatGPT'nin yapay zeka destekli arama motorunu artık tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğunu açıkladı.

Daha önce yalnızca ücretli abonelerin erişim sağlayabildiği bu özelliği artık herkes kullanabiliyor.

MOBİL CİHAZLARDA İYİLEŞTİRMELER

OpenAI, mobil cihazlarda ChatGPT aramasında da bazı iyileştirmeler yaptı. Optimize edilmiş bir arayüz ve gelişmiş ses modu ile arama yeteneği, mobil kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sunacak.

YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIR

ChatGPT'nin arama motorunu kullanmak için bir hesabınızın olması ve oturum açmanız gerekiyor. Ücretsiz kullanıcılar da artık bu özellikten sınırsızca faydalanabilecek.

Tek yapmanız gereken, metin yazma bölümünün sol kısmındaki "Ara" butonuna dokunmak.

Mobil arama için yapılan iyileştirmeler, ChatGPT'yi geleneksel arama motorlarına daha çok benzetiyor.

Örneğin, restoran veya turistik yer aramalarında eşlik eden resimler, derecelendirmeler ve çalışma saatleri görüntüleniyor. Ayrıca, yol tarifleri içeren bir harita da uygulama içinden görüntülenebiliyor.

DAHA HIZLI ARAMA SONUÇLARI

"Otel rezervasyon siteleri" gibi belirli türdeki siteleri ararken ChatGPT arama sonuçları daha hızlı hale getirildi.

ChatGPT, her seçenek hakkında daha fazla bilgi sağlamak için zaman ayırmadan önce web sitelerine bağlantılar sunuyor.

GELİŞMİŞ SES MODU

ChatGPT Gelişmiş Ses Modu kullanıldığında web'den otomatik olarak güncel bilgiler de sağlayabiliyor. Ancak, bu özellik yalnızca ücretli kullanıcılar için mevcut.