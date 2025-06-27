ChatGPT, iPhone'larda sadece 28 günde 30 milyon kez indirildi

OpenAI'nin popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin mobil uygulaması, iPhone kullanıcıları arasında olağanüstü bir popülerliğe ulaştı.

Veri analiz şirketi Similarweb tarafından paylaşılan rakamlar, yapay zeka araçlarına yönelik büyük bir geçişin yaşandığını gözler önüne seriyor.

SOSYAL MEDYA DEVLERİNİN TOPLAMINA YAKLAŞTI

Similarweb verilerine göre, ChatGPT uygulaması son 28 günde dünya genelinde sadece iPhone'larda 29,5 milyondan fazla indirildi.

Bu rakam, aynı dönemde TikTok, Facebook, Instagram ve X'in (eski adıyla Twitter) toplam indirme sayısı olan yaklaşık 32,8 milyona oldukça yakın.

OpenAI CEO'su Sam Altman, bu önemli dönüm noktasını sosyal medyada kutladı. Altman, ekibine bu benzeri görülmemiş büyümeyi yönetmedeki sıkı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ChatGPT'nin bu hızlı yükselişi, insanların çevrimiçi zamanlarını nasıl geçirdiklerinde büyük bir değişiklik olduğunu gösteriyor.

Kullanıcılar artık sadece sosyal medyada gezinmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenme, içerik oluşturma ve problem çözme gibi amaçlarla yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanıyor.