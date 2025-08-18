ChatGPT ücretsiz kalacak mı: Reklam gösterimi için ilk sinyaller geldi

Milyonlarca ücretsiz kullanıcısı bulunan popüler yapay zekâ platformu ChatGPT için en kritik sorulardan biri olan reklam gösterimi konusu, OpenAI yetkilisinin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Şirket, ücretsiz kullanıcı kitlesinden gelir elde etme konusunda reklam fikrine açık kapı bırakıyor.

OPENAI'DAN DİKKATLİ YAKLAŞIM

ChatGPT şefi Nick Turley, reklam gösterimi fikrine açık olduklarını ancak bunun kullanıcıyı rahatsız etmeyecek ve büyük bir titizlikle planlanması gereken bir adım olduğunu belirtti.

Turley, sohbet formatı nedeniyle doğrudan reklamların uygun olmayabileceğini de vurguladı.

YENİ GELİR MODELİ: COMMERCE IN CHATGPT

OpenAI, doğrudan reklam yerine "Commerce in ChatGPT" adını verdiği yeni bir gelir modeli üzerinde çalışıyor.

Bu model, sohbet içerisinde sunulan ürün satın alma önerilerinden komisyon almayı hedefliyor ve ürün seçimlerinin bağımsız kalacağı belirtiliyor.