ChatGPT uygulamasının Windows sürümü yayınlandı

Haber Merkezi

Yapay zeka alanında önemli bir oyuncu olan OpenAI, geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT'yi Windows kullanıcıları için erişilebilir hale getirdi.

Daha önce Mac kullanıcıları için yayınlanan uygulama, artık Windows cihazlarda da kullanılabiliyor.

Ancak şimdilik sadece ChatGPT Plus, Enterprise, Team ve Edu gibi ücretli aboneliklere sahip kullanıcılar bu uygulamayı indirip kullanabiliyor.

Uygulama, kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. ChatGPT'ye kendi penceresinden erişim sağlayan uygulama, modern ve şık bir tasarıma sahip. Ayrıca, Alt + Boşluk kısayolu ile yapay zekayı hızlı bir şekilde etkinleştirme imkanı sunuyor.

ChatGPT'nin Windows sürümü, kullanıcıların fotoğraf gibi dosyaları yüklemesine ve yapay zekaya belgeler veya resimler hakkında sorular sormasına olanak tanıyor. Bu özellik, ChatGPT'nin kullanım alanını genişleterek daha etkileşimli bir deneyim sunuyor.

GELECEKTE ÜCRETSİZ OLACAK

OpenAI, ilerleyen dönemde ChatGPT uygulamasının ücretsiz kullanıcılar için de erişilebilir olmasını planlıyor. Bu sayede daha geniş bir kitle, yapay zeka destekli sohbet robotunun sunduğu avantajlardan yararlanabilecek.

ChatGPT, doğal dil işleme yetenekleri ve geniş bilgi birikimiyle kullanıcıların sorularını yanıtlıyor, metinler oluşturuyor ve çeşitli konularda bilgi sağlıyor.

Windows sürümünün yayınlanmasıyla birlikte ChatGPT, daha fazla kullanıcıya ulaşarak yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak.