ChatGPT'den DeepSeek açıklaması: Bizi kopyalıyorlar

Haber Merkezi

Yapay zeka alanında rekabet kızışırken, OpenAI, Çinli rakibi DeepSeek'i "hırsızlıkla" suçladı.

OpenAI'nin iddiasına göre, DeepSeek, kendi yapay zeka modellerini geliştirmek için OpenAI'nin teknolojisi tarafından üretilen verileri izinsiz olarak kullandı.

OpenAI, DeepSeek'in "damıtma" adı verilen bir yöntemle kendi modellerini eğittiğini iddia ediyor.

Damıtma, bir yapay zeka modelinin çıktılarını başka bir yapay zeka modelini eğitmek için kullanma tekniği.

OpenAI, DeepSeek'in bu yöntemi kullanarak rekabetçi bir model oluşturduğunu ve hizmet şartlarını ihlal ettiğini savunuyor.

OPENAI'NIN HİZMET ŞARTLARI

OpenAI'nin hizmet şartlarına göre, kullanıcıların OpenAI'ın hizmetlerini kopyalaması veya çıktıları OpenAI ile rekabet eden modeller oluşturmak için kullanması yasak.

DeepSeek, henüz bu iddialara resmi bir yanıt vermedi.

YAPAY ZEKA ALANINDA REKABET

DeepSeek, düşük maliyetli ve yüksek performanslı yapay zeka modeli R1 ile büyük ilgi gördü.

OpenAI gibi şirketler, DeepSeek'in bu başarısının kendi teknolojilerini kullanarak elde edildiğini iddia ediyor.

Yapay zeka alanında rekabet giderek kızışırken, DeepSeek ve OpenAI arasındaki bu tartışma, sektördeki fikri mülkiyet ve rekabet konularını gündeme getiriyor.