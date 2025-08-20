ChatGPT'den uygun fiyatlı abonelik paketi: ChatGPT Go

Yapay zekâ sektörünün lideri OpenAI, popüler sohbet robotu için yeni ve daha uygun fiyatlı bir ücretli abonelik planı duyurdu.

"ChatGPT Go" olarak isimlendirilen bu yeni paket, ücretsiz sürümden çok daha fazla performans sunarken, Plus paketinden çok daha ucuz bir fiyata sahip.

ÜCRETSİZ SÜRÜMDEN 10 KAT DAHA PERFORMANSLI

OpenAI yöneticisi Nick Turley'in açıklamasına göre ChatGPT Go, yazışma, resim oluşturma ve dosya yükleme gibi işlemlerde ücretsiz versiyona kıyasla 10 kat daha yüksek performans sunuyor.

Ayrıca, kişiselleştirilmiş sonuçlar için kullanılan bellek boyutu da ücretsiz sürümün iki katı.

FİYATI VE KÜRESEL ÇIKIŞ TARİHİ

ChatGPT Go aboneliğinin fiyatı, Plus paketinin 20 dolarlık ücretine kıyasla oldukça rekabetçi bir seviyede, yalnızca 4,6 dolar olarak belirlendi.

Şimdilik sadece Hindistan'da test edilen paketin, kullanıcı geri bildirimleri toplandıktan sonra küresel olarak erişime açılması planlanıyor.