ChatGPT'nin çökmesi bazı iPhone modellerini etkiledi

Haber Merkezi

Downdetector verilerine göre, ChatGPT'de cuma akşamı sorunlar yaşandı. Kullanıcıların gönderdiği şikayet sayısı, 17:48'de 28 iken 19:18'de 16 bin 229'a yükseldi.

Bu kesinti, iOS 18.2 beta sürümünü kullanan iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max sahiplerini etkiledi. ChatGPT kapalıyken, Siri'nin ChatGPT ile entegrasyonunun çalışmadığı görüldü.

OpenAI'nin durum sayfasında, ChatGPT'nin saatler önce bir düzeltme uygulanmasına rağmen hala kullanılamaz durumda olduğu belirtildi.

Sayfaya göre, sohbet robotu 19:06 ile 19:30 arasında kapalı kaldı ve az sayıda kullanıcı 20:00'ye kadar ChatGPT'ye erişemedi.

DOWNDETECTOR'DA ŞİKAYET YAĞMURU

Downdetector'da yer alan resmi açıklamada, ChatGPT'nin "olası sorunlar" yaşadığı belirtildi.

Siteye iletilen şikayet sayısı zirveye ulaştıktan sonra hızla azaldı ve sabitlendi. Şikayetlerin yüzde 88'i ChatGPT'ye bağlanamayan kullanıcılardan gelirken, yüzde 10'u web sitesinden, yüzde 2'si ise giriş yapamamaktan şikayetçiydi.

03:12'de, iOS 18.2 beta 2 çalıştıran bir iPhone 15 Pro Max'te Siri entegrasyonunun ChatGPT ile tekrar çalışır hale geldiği ve ChatGPT iOS uygulamasının da sorunsuz çalıştığı görüldü.