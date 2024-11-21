ChatGPT'nin Gelişmiş Ses Modu masaüstü tarayıcılara geliyor

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OpenAI, ChatGPT'nin web sürümüne Gelişmiş Ses Modu'nu eklediğini duyurdu. Bu özellik sayesinde, ChatGPT Plus ve Teams aboneleri, web tarayıcıları üzerinden ChatGPT ile sesli olarak etkileşim kurabilecekler.

Bu yenilik, ChatGPT'nin kullanımını kolaylaştıracak ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak.

GELİŞMİŞ SES MODU WEB'E GELİYOR

ChatGPT'nin Gelişmiş Ses Modu, daha önce sadece mobil uygulamada ve masaüstü uygulamasında kullanılabiliyordu.

OpenAI, bu özelliği web tarayıcısına da getirerek kullanıcıların ChatGPT ile daha fazla platformda sesli olarak etkileşim kurmasını sağlıyor.

ÜCRETSİZ KULLANICILAR İÇİN DE GELECEK

OpenAI'nin CPO'su Kevin Weil, Gelişmiş Ses Modu'nun önümüzdeki haftalarda ücretsiz kullanıcılara da sunulacağını açıkladı.

Bu, ChatGPT'nin tüm kullanıcılarının yapay zeka ile daha doğal bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayacak önemli bir adım.