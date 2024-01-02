ChatGPT'nin yıllık geliri 1,6 milyar dolara ulaştı Yapay zeka sohbet asistanı ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin yıllık geliri 1,6 milyar dolar olarak açıklandı.

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OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Yapay zeka sohbet asistanı ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin yıllık geliri 1,6 milyar dolar olarak açıklandı.

Haftada 100 milyon kişi kullanıyor

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda yapay zekanın haftalık olarak 100 milyon kullanıcı tarafından kullanıldığı kaydedildi.

ChatGPT kullanıcı kaybediyor

SimilarWeb'den alınan verilere göre OpenAI, Mayıs 2023'te aylık 2 milyar civarında aktif kullanıcıya sahipti. Ancak şirket, o günden günümüze kadar düzenli olarak kullanıcı kaybediyor.

OpenAI tarafından piyasaya sürülen yapay zekâ araçları, her ay yaklaşık 200 milyon kullanıcı kaybediyor.

ChatGPT iflas edebilir

Yeni bir rapora göre, ChatGPT'nin yüksek maliyeti ve sürekli olarak kullanıcı kaybetmesi, OpenAI şirketinin sonunu getirebilir.

Yapılan araştırmalara göre, ücretli API erişimleri ve ChatGPT Plus gibi ücretli abonelikler, şirkete yeterince para kazandırmıyor.

Analistler, geliştiricilerin API'leri geçici olarak kullandıklarını, kendilerine ait yapay zekâ araçlarını geliştirdikten sonra OpenAI'ye para ödemeyi bıraktıklarını söylüyor.

Microsoft'un yatırımları ayakta tutuyor

Microsoft'un OpenAI'ye yaptığı 10 milyar dolarlık yatırım, muhtemelen şu anda şirketi ayakta tutuyor.