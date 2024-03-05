ChatGPT'ye yeni özellik geldi: Artık Türkçe konuşabiliyor OpenAI, ChatGPT'ye konuşma özelliği ekledi. Artık kullanıcılar, yapay zekanın verdiği yanıtları okumak yerine sesli şekilde dinleyebiliyor.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Yapay zeka sohbet asistanı ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin yıllık geliri 1,6 milyar doları aşmış durumda.

Son dönemlerin popüler yapay zeka aracı ChatGPT, şimdi ise konuşabilme özelliğine kavuştu.

ChatGPT Türkçe konuşabiliyor

Yapay zeka, artık verdiği yanıtları sesli bir şekilde okuyabiliyor. Üstelik, bu özelliğin Türkçe dil desteği de mevcut.

Söz konusu özellik, ChatGPT'nin iOS ve Android uygulamaları ile web sürümde kullanılabiliyor.

Yeni özellik nasıl kullanılır

ChatGPT'nin mobil uygulamalarında özelliği aktif etmek istiyorsanız, uygulamanın size verdiği herhangi bir yanıta basılı tutun ve "Read Aloud" seçeneğine dokunun.

Web sürümde ise ChatGPT'nin yazdığı metnin hemen altında bir hoparlör simgesi görülecek. Bu seçeneğe tıklayan kullanıcılar, yanıtları sesli bir şekilde dinleyebilecek.