Petrol
89.34
-2.20%
Euro
18.3307
0.26%
Dolar
18.298
0.23%
Altın
980.37
-0.32%
Borsa
3283
0.00%
Bitcoin
355.001
-4.00%
BTXN Coin
8.05
6.20%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Chrome'daki gizli sekmelere parmak izi kilidi geldi

    Android telefonlar için Google Chrome tarayıcısının gizli sekmelerine parmak izi ile giriş seçeneği ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 16:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Chrome'daki gizli sekmelere parmak izi kilidi geldi

    Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

    Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

    Gizli sekmelere parmak izi özelliği geldi

    Android telefonlar için Google Chrome tarayıcısının gizli sekmelerine parmak izi ile giriş seçeneği ekledi.

    Artık kullanıcılar, açtıkları gizli sekmelere uyguladan çıktıktan sonra yeniden ulaşmak için parmak izi seçeneğini aktif edebilecek. Böylece başka herhangi bir kullanıcı bu sekmelere ulaşamayacak.

    chrome

    Henüz geliştirilme aşamasında olan bu özelliği aktif etmek için aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz:

    Android cihazınızdan Google Chrome’u açın ve adres çubuğuna chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android yazın

    Karşınıza çıkan menüden "Enable device reauthentication for incognito" seçeneğini 'Enabled' yapın.

    Chrome'u yeniden başlattıktan sonra Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik yolunu izleyin ve "Chrome'dan ayrıldığınızda Gizli sekmeler kilitlensin." seçeneğini aktifleştirin.


    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi
    Kitap

    Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi

    Bilimin Bilinmeyen Tarihi kitabında, ilk defa keşfedilecek bilgi hazinesi
    Kitap

    Bilimin Bilinmeyen Tarihi kitabında, ilk defa keşfedilecek bilgi hazinesi

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Advertorial

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir