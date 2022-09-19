Chrome'daki gizli sekmelere parmak izi kilidi geldi

Android telefonlar için Google Chrome tarayıcısının gizli sekmelerine parmak izi ile giriş seçeneği ekledi.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

Gizli sekmelere parmak izi özelliği geldi

Android telefonlar için Google Chrome tarayıcısının gizli sekmelerine parmak izi ile giriş seçeneği ekledi.

Artık kullanıcılar, açtıkları gizli sekmelere uyguladan çıktıktan sonra yeniden ulaşmak için parmak izi seçeneğini aktif edebilecek. Böylece başka herhangi bir kullanıcı bu sekmelere ulaşamayacak.

Henüz geliştirilme aşamasında olan bu özelliği aktif etmek için aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz:

Android cihazınızdan Google Chrome’u açın ve adres çubuğuna chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android yazın

Karşınıza çıkan menüden "Enable device reauthentication for incognito" seçeneğini 'Enabled' yapın.

Chrome'u yeniden başlattıktan sonra Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik yolunu izleyin ve "Chrome'dan ayrıldığınızda Gizli sekmeler kilitlensin." seçeneğini aktifleştirin.