Çin, 18 ayda 100'den fazla DeepSeek benzeri yapay zeka aracını piyasaya sürecek

Çin'in yapay zeka (YZ) yeteneklerinin büyük bir yenilik dalgasını tetiklemenin eşiğinde olduğu belirtildi.

Çin Halk Bankası'nın eski başkan yardımcısı Zhu Min, Tianjin'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülkenin sadece 18 ay içinde 100'den fazla DeepSeek benzeri atılım yapabileceğini söyledi.

"ÇİN EKONOMİSİNİ KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK"

Zhu Min, bu yeni yazılım ürünlerinin "tüm Çin ekonomisinin ve teknoloji doğasını kökten değiştireceğini" vurguladı.

Bu öngörülen dönüşümü, Çin'in geniş mühendis havuzuna, devasa tüketici tabanına ve destekleyici hükümet politikalarına bağladı.

Bu iyimser görüş, ABD ile Çin arasında ileri teknolojilerde üstünlük kurma yarışının daha da yoğunlaşacağını gösteriyor.

Min, ayrıca Çin'in GSYİH'sinin 2. çeyrekte muhtemelen yüzde 5'ten daha hızlı büyüdüğünü de belirtti.

ABD İLE TEKNOLOJİ REKABETİ KIZIŞIYOR

Zhu Min'in açıklamaları, ABD'nin Çin'i yapay zeka konusunda önemli bir rakip olarak gördüğü bir dönemde geldi.

Özellikle, Çinli girişim DeepSeek'in düşük maliyetli ancak güçlü yapay zeka modelini Ocak ayında piyasaya sürmesi, küresel teknoloji sektöründe şok etkisi yaratmıştı.

ABD, ulusal güvenlik endişeleriyle Çin'in NVIDIA gibi şirketlerden üst düzey yapay zeka çipleri almasını engellemeye çalışıyor.

Ancak DeepSeek'in lansmanı, Çin'in bu kısıtlamalara rağmen rekabet gücünü koruduğuna dair umutları artırdı ve teknoloji hisselerinde bir yükselişe yol açtı.