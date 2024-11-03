Çin akıllı telefon pazarında son durum: Vivo liderliğini koruyor

Haber Merkezi

IDC verilerine göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde Çin'de 68,8 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2'lik bir artışı temsil ediyor. Çin akıllı telefon pazarı, art arda dördüncü çeyrekte büyüme kaydetti.

VIVO, LİDERLİĞİNİ KORUDU

Vivo, 2024'ün 3. çeyreğinde de Çin akıllı telefon pazarının lideri olmayı başardı. Şirket, 2023'ün 3. çeyreğine göre satışlarını yüzde 21,5 oranında artırdı. Vivo, 2024'ün 2. çeyreğinde de lider konumdaydı.

HUAWEI, ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Huawei ise 2024'ün 2. çeyreğinde ikinci sırada yer alırken, 3. çeyrekte üçüncü sıraya geriledi. Buna rağmen, şirketin sevkiyatları 2023'ün 3. çeyreğine göre yüzde 42 arttı.

APPLE, İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Apple, 2024'ün 2. çeyreğinde Çin'in en iyi beş akıllı telefon satıcısı arasında yer almıyordu. Ancak, 3. çeyrekte ikinci sıraya yükselerek önemli bir başarı elde etti.

Şirketin Çin'deki iPhone satışları, 2023'ün 3. çeyreğine göre yüzde 0,3 oranında düştü. Bu da iPhone 16 serisinin, iPhone 15 ailesi kadar başarılı olmadığını gösteriyor.

REKABET KIZIŞIYOR

IDC raporuna göre, Apple, Huawei, Xiaomi ve Honor arasındaki pazar payı farkı oldukça küçük. Bu da Çin akıllı telefon pazarındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor.

Apple'ın Çin'deki başarısını sürdürebilmesi için iPhone 17 serisi ve iPhone SE 4 ile pazara yenilikçi ürünler sunması gerekiyor. Aksi takdirde, Huawei, Xiaomi ve Honor gibi güçlü rakipler karşısında zorlanabilir.

KATLANABİLİR TELEFONLARIN YÜKSELİŞİ

Huawei, katlanabilir telefon pazarında güçlü bir oyuncu haline geldi. Şirketin, dünyanın ilk üç katlı modeli de dahil olmak üzere etkileyici bir katlanabilir telefon portföyü bulunuyor.

Xiaomi ve Honor da katlanabilir telefon pazarında iddialı oyuncular. Xiaomi, uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar sunarken, Honor ise 100 ila 200 dolarlık fiyat aralığında güçlü bir varlığa sahip.

SAMSUNG, ÇİN'DE ZORLANIYOR

Samsung ise Galaxy S24 Ultra, Z Fold 6 ve Z Fold Special Edition gibi pahalı cihazlarla Çin pazarında zorlanıyor. Şirketin, yakın gelecekte Çin'de daha uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar sunması gerekebilir.