Çin, dünyanın en büyük rüzgar türbinini kurdu: 55 bin evi aydınlatacak

Çinli Dongfang Electric şirketi, Danimarka'daki Siemens Gamesa'nın rekorunu kırarak dünyanın en güçlü rüzgâr türbinini kurduğunu açıkladı.

26 megavat kapasiteye sahip olan bu devasa açık deniz rüzgâr türbini, hem boyutu hem de güç üretimiyle yeni bir rekorun sahibi oldu.

55 BİN EVİN İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR

310 metreyi aşan kanat çapı ve 185 metre göbek yüksekliğine sahip olan türbin, tek başına yılda 100 GWh güç üretebilecek kapasitede.

Bu rakam, 55 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya ve yılda 80 bin ton CO2 emisyonunu azaltmaya yetiyor.

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Dongfang, prototipin şu anda bir test ve sertifikasyon merkezine kurulduğunu ve yorulma testlerinden geçtiğini belirtti.

Rüzgâr türbini'nin tam olarak sertifikalandırılmasının bir yıl sürebileceği öngörülüyor.