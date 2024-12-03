Çin, dünyanın ilk ticari CO2 taşıma gemisini tanıttı

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Çin, dünyanın ilk ticari sıvılaştırılmış karbondioksit (CO2) taşıma gemisini üretti. Northern Pioneer adlı bu devasa gemi, Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne bağlı Dalian Gemi İnşa Sanayi Şirketi tarafından inşa edildi.

130 metre uzunluğunda ve 21,2 metre genişliğindeki gemi, tek seferde 7500 metreküp sıvılaştırılmış CO2 taşıyabiliyor.

YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Northern Pioneer, yüksek küresel enerji verimliliği standartlarını karşılayan sıvılaştırılmış doğal gaz çift yakıt teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji, geminin karbon ayak izini azaltmaya yardımcı oluyor.

NORTHERN LIGHTS'IN İLK GEMİSİ

Northern Pioneer, enerji devleri Shell, Equinor ve TotalEnergies'in ortak girişimi olan Northern Lights'a teslim edildi.

Avrupa merkezli bu ortak girişim, ticari CO2 taşımacılığı ve depolamayı bir hizmet olarak sunan ilk şirket olma özelliğini taşıyor. Northern Pioneer, Northern Lights filosunun ilk gemisi olacak.

KARBON AYAK İZİNDE AZALMA

Northern Lights, LNG ile çalışan tahrik sistemini rüzgar destekli rotor yelken teknolojisiyle birleştirerek geminin karbon ayak izini, deniz yakıtıyla çalışan geleneksel gemilere kıyasla yaklaşık yüzde 34 oranında azaltmayı hedefliyor.

Northern Lights, toplamda dört sıvılaştırılmış CO2 (LCO2) taşıma gemisinden oluşan bir filoya sahip olacak.

DSIC, Northern Pioneer'ın kardeş gemisi olan Northern Pathfinder'ı da inşa ediyor. Diğer iki gemi ise Dalian Shipbuilding Offshore (DSOC) tarafından inşa ediliyor.

NORVEÇ'TE KAYITLI OLACAK

Northern Pioneer, Norveç'te kayıtlı olacak ve Kawasaki Kisen Kaisha tarafından yönetilecek.

Norveç'in Oygarden kentindeki CO2 alım tesisi Eylül ayında tamamlandı ve artık Norveç ve Avrupa endüstrilerinden CO2 almaya hazır.

Longship Projesi, yılda 1,5 milyon ton CO2 depolayabilecek. Avrupa genelinde talebin artmasıyla birlikte projenin depolama kapasitesinin artırılması planlanıyor.