Çin, gelişmiş savaş uçakları tasarlamak için DeepSeek kullanıyor

Haber Merkezi

Çin'in, en gelişmiş savaş uçaklarının araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) süreçlerinde DeepSeek AI yapay zeka platformunu kullandığı ortaya çıktı.

Bu önemli gelişme, Shenyang Uçak Tasarım Enstitüsü'nün baş tasarımcısı ve önde gelen havacılık mühendislerinden Wang Yongqing tarafından açıklandı.

Wang, devlete ait Chinanews.com'a verdiği röportajda, ekibinin bu teknolojiyi kullanarak savaş uçakları için yeni teknolojiler geliştirmeye başladığını doğruladı.

YAPAY ZEKA UYGULAMALARINDA BÜYÜK POTANSİYEL VAR

Wang ve ekibinin, pratik gereksinimlere dayalı karmaşık sorunları çözmek için ChatGPT ve DeepSeek AI gibi büyük dil modellerinin (LLM) potansiyel uygulamalarını da kapsamlı bir şekilde araştırdığı belirtildi.

Wang, "Bu teknoloji, uygulama açısından şimdiden ümit verici bir potansiyel gösterdi." dedi.

Wang ayrıca, bu teknolojinin "gelecekteki havacılık araştırmaları ve geliştirmeleri için yeni fikirler ve yaklaşımlar sağladığını" ifade etti.