Çin, güneş enerjisinde rekor kırdı: Saniyede 100 panel

Çin, yenilenebilir enerji kurulumunda rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre ülke, sadece mayıs ayında 93 GW'lık yeni güneş enerjisi kapasitesi ekledi. Bu rakam, saniyede neredeyse 100 güneş panelinin kurulmasına denk geliyor.

DÜNYA TOPLAMININ YARISI

Bu rekor kurulumlarla birlikte, Çin'in toplam kurulu güneş fotovoltaik kapasitesi de ilk kez 1.000 GW sınırını aşarak dünya toplamının yarısını oluşturdu.

Sadece bu yılın ilk beş ayında eklenen 198 GW'lık güneş ve 46 GW'lık rüzgar enerjisi, Türkiye gibi bir ülkenin toplam elektrik üretim kapasitesine denk geliyor.

Bu gelişmeler, Çin'in yenilenebilir enerjiye geçişte ne kadar hızlı yol aldığını gözler önüne seriyor.

Çin lideri Xi Jinping, ülkenin iklim hedeflerini temiz enerji teknolojisi sektörünün büyümesiyle ilişkilendiriyor. Bu sektör, Çin ekonomisini canlandırmak için kritik olarak görülüyor.

Ancak bu hızlı büyüme ve rekabet, ekonomik zorlukları da beraberinde getiriyor. Güneş paneli fiyatlarının üretim maliyetlerini zar zor karşıladığı belirtiliyor.

Hatta bu yılın ilk çeyreğinde Çin'in en büyük beş güneş enerjisi şirketi 8 milyar yuandan fazla zarar bildirdi.