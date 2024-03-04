Çin, insan gibi nişan alabilen robot köpek geliştirdi Çin'de bir ekip, insanlar kadar isabetli atış yapabilen silahlı robot köpekleri test etmeye başladı.

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Son zamanlarda, bazı teknoloji şirketleri robot köpeklerle karşımıza çıkmaya başladı. Üstelik bu robotlar, çeşitli ekipmanlarla donatılarak farklı alanlarda kullanılıyor.

Bazı robot köpekler, uzaktan kumanda ile kontrol edilirken, bazılarının yapay zekası sayesinde kendi başlarına hareket etme yeteneği var.

Çin robot köpeklere silah taktı

Çin ordusunun son yıllarda devlet medyası aracılığıyla yayınladığı görüntüler, bu köpeklerden bazılarının silahlandırıldığını ve gerçek askeri tatbikatlara tabi tutulduğunu gösteriyor.

Çin'de yapılan yeni bir araştırmaya göre; makineli tüfekle silahlanmış robot köpekler, eğitimli nişancılar kadar isabet sağlayabiliyor.

Nanjing Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde makine mühendisi profesör Xu Cheng ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada, yerli üretim dört ayaklı robot köpeğin sırtına bir makineli tüfek yerleştirdi.

Ekip, robotun hassasiyetini ve doğruluğunu değerlendirmek için, köpeğe 100 metre uzakta duran insan boyutundaki bir hedefe 10 mermilik atışlar yapmasını emretti.

Bu görev için özel olarak tasarlanmış özel bir silah yuvası geliştirildi. Silah yuvası, sürekli ateşleme sırasında namlu sıçramasını ve geri tepmeyi en aza indirdi.

Böylece robot köpek, tıpkı insanlar gibi üzerindeki makineli tüfekle isabetli atışlar yapabildi.

Araştırmacılara göre; bu teknolojinin, savaşın geleceği üzerinde potansiyel olarak önemli bir etkisi olabilir.

Savaşlar ve robot köpekler

Diğer ülkeler de savaşta robot köpekleri kullanma çalışmalarına başladı. Boston Dynamics, 2015 gibi erken bir tarihte ABD ordusu için dev bir dört ayaklı robot geliştirdi.

Ancak aşırı gürültü ve diğer dezavantajlar nedeniyle teknoloji hiçbir zaman deneysel aşamanın ötesine geçemedi.

Daha sonra 2020'de Boston Dynamics, fiyatı 70 bin dolardan başlayan Spot'u tanıttı. Robot köpek Spot, günümüzde birçok alanda kullanılıyor.

Çin farklı kapatıyor

Öte yandan Çin'in robot köpekleri, başlangıçta teknolojik ilerleme açısından Amerikalı meslektaşlarının gerisinde kaldı. Ancak son yıllarda bu fark oldukça daraldı.

Çin'deki robot köpekler artık merdivenlerde gezinebiliyor, ters takla atma, çöplükleri veya tropikal yağmur ormanlarını geçme gibi akrobatik beceriler sergileyebiliyor ve 20 kiloluk bir yük taşırken yaklaşık dört saat boyunca sürekli koşabiliyor.

Ayrıca, Çin'in gelişen elektronik endüstrisi ve eksiksiz sanayi zinciri sayesinde, Çinli bir robot köpeğin fiyatı 3 bin dolara kadar düşüyor.

Pekin merkezli bir yapay zeka bilimcisi, robotik köpeklerin savaş için kullanılmasındaki en büyük zorluğun teknolojide değil etikte yattığını söyledi.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen araştırmacı, yapay zeka teknolojisi hızla geliştikçe, robot köpeklerin dünyayı anlama ve karar verme kapasitesinin hızla artacağını ve potansiyel olarak etik sınırları aşacağını söyledi.