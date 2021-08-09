Çin, kablosuz hızlı şarj teknolojisini yasaklıyor

Gelen bilgilere göre Çin, 50W değerini geçen kablosuz hızlı şarj cihazlarını yasaklama kararı aldı.

Her ne kadar son yıllarda daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıksa da bu durum uzun şarj ömrü için tek başına yeterli olmuyor.

Bu nedenle Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi üreticiler, hızlı şarj adaptörleri geliştirerek telefonların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.

Örneğin Xiaomi, geçtiğimiz aylarda hızlı şarj konusunda çıtayı bir üst seviyeye çıkarmış; 120 watt kablosuz ve 200 watt kablolu şarj teknolojilerini tanıtmıştı.

ÇİN'DEN YÜKSEK ŞARJ HIZLARINA YASAK

Gelen bilgilere göre Çin, 50W hızını geçen tüm kablosuz şarj cihazlarını yasaklama kararı aldı.

Çin’in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, yüksek kablosuz şarj teknolojilerinin radyo dalgalarını engelleyebileceğini ve bazı sektörlerde sorun yaratabileceğini söylüyor.

Bakanlığa göre; havacılık, gemicilik ve astronomik gözlemler yüksek kablosuz şarj teknolojilerinden etkilenebilir.

GELECEK YIL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Gelen bilgilere göre, Çin'in aldığı karar gelecek yıl uygulamaya konacak. 1 Ocak 2022’den itibaren Çin’de üretilen, satılan, dışarıdan alınan veya kullanılan bir kablosuz şarj aleti 50 W değerini geçemeyecek.