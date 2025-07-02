Çin, Mach 12 hızında hipersonik uçağını başarıyla test etti

Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi, Feitian-2 adını verdiği yeni hipersonik uçak prototipini başarıyla test ettiğini açıkladı.

Test uçuşunda sesin 12 katı hıza (Mach 12) ulaştığı belirtilen aracın, bu alanda dünyada bir ilk olduğu iddia ediliyor.

ROKET VE RAMJET TEKNOLOJİSİ BİR ARADA

Feitian-2'nin en dikkat çekici özelliği, tek bir ünitede roket ve ramjet motorlarını birleştiren hibrit bir itki sistemine sahip olması.

Testin en kritik başarısı ise aracın yüksek hızda otonom olarak uçarken roket gücünden ramjet gücüne sorunsuz bir şekilde geçiş yapması oldu.

NEDEN STRATEJİK OLARAK ÖNEMLİ

Hipersonik silahlar, alçak irtifada uçmaları ve manevra kabiliyetleri sayesinde radarlar tarafından tespit edilmesi ve engellenmesi son derece zor sistemlerdir.

Bu nedenle ABD, Çin'in bu alandaki ilerlemesinden endişe duyuyor ve teknoloji ihracat yasaklarıyla bu gelişimi yavaşlatmaya çalışıyor.