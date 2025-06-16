Çin, Neuralink benzeri beyin implantının insan denemesini başarıyla gerçekleştirdi

Haber Merkezi

Çin, invaziv bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) yöntemini insan üzerinde deneyen dünyadaki ikinci ülke oldu.

Çin'in devlet televizyonu CCTV, çığır açan bu deneyin, on yıl önce yüksek voltajlı bir elektrik kazasında tüm uzuvlarını kaybeden 37 yaşındaki bir adam üzerinde başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

UZUVLARINI KAYBEDEN HASTA BİLGİSAYARI KONTROL ETTİ

Deneyde, hastanın beynine madeni para büyüklüğünde bir cihaz ve birkaç elektrot yerleştirildi. İmplantasyondan sadece birkaç hafta sonra hastanın, düşünce gücüyle elektronik bir cihazdaki imleci kontrol edebilir hale geldiği bildirildi.

Hasta, bu sayede satranç ve video oyunları oynayabildi ve bilgisayar işlemlerini neredeyse normal düzeyde yapabildi.

Bu dikkat çekici iyileşme, felçli veya ALS gibi ilerleyici sinir sistemi hastalıklarına sahip hastalar için umut oldu.

NEURALINK'E RAKİP VE GELECEK PLANLARI

Bu tür bir ameliyatı daha önce, sadece ABD'de Elon Musk'ın şirketi Neuralink gerçekleştirmişti.

Çin'in bu başarısı, potansiyel terapötik uygulamalar için BCI teknolojisinin geliştirilmesine yönelik küresel ilginin ve yatırımın arttığını gösteriyor.

Bu başarılı deney, bu yıl içinde felçli hastalar veya ALS hastaları üzerinde bir dizi küçük ölçekli yeni çalışmanın önünü açtı.

Bu denemelerin, nörolojik bozuklukların tedavisi ve kaybedilen işlevlerin geri kazandırılması için yeni yollar açması bekleniyor.