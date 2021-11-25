Çin, Tencent uygulamalarına savaş açtı

Çin'de düzenleyici otoriteler, ülkenin en büyük internet şirketlerinden olan Tencent'in uygulama güncellemesini durdurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça büyüyen oyun sektörü, geliştiricilere ciddi paralar kazandırıyor.

Epic Games, Riot Games, Activision Blizzard ve Ubisoft gibi dev şirketlerle çalışan Çinli internet devi Tencent, ülkenin en büyük internet şirketleri arasında yer alıyor.

Son dönemlerde yüksek kazanç elde eden şirketleri radarına alan Çin hükümetinden Tencent de nasibini aldı.

GÜNCELLEMELER DURDURULDU

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, internet uygulama mağazalarına yolladığı "geçici idari yönergede", şirketin uygulamalarına yönelik tedbirin uygulanmasını istedi.

WeChat'in sahibi olan şirketin geliştirdiği 70'ten fazla uygulama ile 100'den fazla mobil oyunun güncellemesi durdurulurken; şirket, piyasaya yeni oyun ve uygulama da süremeyecek.

Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uygulamalarının soruşturulması için otoritelerle iş birliği içinde olduğunu belirterek, yasağı dolaylı şekilde doğruladı.

Tencent uygulamalarının ve mobil oyunların halen aktif ve indirilebilir olduğu belirtilen açıklamada, "Uygulamalarımız içindeki kullanıcı koruma özelliklerini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Yasal ve idari düzenlemelere uyum sağlamak için de ilgili hükümet organlarıyla düzenli iş birliği halindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Yasak kararının, Çin'de merkezi hükümetin internet sektörüne yönelik düzenleme ve denetimleri sıkılaştırdığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.