Çin uzay istasyonu tamamlanmak üzere

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun inşasında sona geldi.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ardından Shenzhou-12 ve13 isimli uzay görevleriyle istasyona 3 taykonot göndermişti.

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturacak ilk laboratuvar modülünü ise temmuz ayında uzaya fırlattı.

İstasyona başarıyla kenetlenen 20,5 metre uzunluğundaki modül, Çin'in bugüne dek uzaya yolladığı en büyük araç oldu.





Çin uzay istasyonunda sona gelindi

Şu anda uzay istasyonunda olan Shenzhou-14 mürettebatı, ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü ülkenin uzay istasyonunda kutladı.

Bu kapsamda Taykonotlar tarafından uzaydan gönderilen mesajda, “Bu ay Mengtian laboratuvar modülü fırlatıldıktan sonra Çin’in uzay istasyonunun inşasının tamamlanmasına tanıklık edeceğiz. Uçuş misyonumuzu başarıyla tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Uzay istasyonu için son kez fırlatılacak Mengtian laboratuvar modülünden sonra istasyon “T” şeklini alarak hizmet vermeye başlayacak. Çin, daha önce yaptığı açıklamada uzay istasyonunu diğer ülkelerin de kullanabileceğini söylemişti.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak