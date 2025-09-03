Çin, uzayda çamaşırları temizleyebilen çamaşır makinesi üretti

Pekinli araştırmacılar, uzay görevlerindeki astronotların en büyük sorunlarından biri olan çamaşır yıkama problemine çözüm buldu.

Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen yeni uzay çamaşır makinesi, deterjan kullanmadan ve çok az su tüketerek çamaşırları temizleyebiliyor.

SİS VE OZON KULLANIYOR

El bagajından biraz daha büyük olan 12 kilogramlık makine, yıkama döngüsü başına yalnızca 400 ml su kullanıyor.

Bu su, ultrasonik bir teknolojiyle ultra ince bir sis halinde dağıtılırken, temizlik ve dezenfeksiyon için ultraviyole ışıkla üretilen ozon kullanılıyor.

UZAYDA HİJYEN VE SU TASARRUFU

Ozonun, beş kez giyilmiş kıyafetleri bile sterilize edebilen güçlü bir dezenfektan olduğu belirtiliyor.

Bu yenilikçi yaklaşım, hem uzayda çok değerli bir kaynak olan sudan tasarruf sağlıyor hem de astronotların hijyenik kıyafetlere sahip olmasını garantiliyor.