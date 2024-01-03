Çin, yapay güneş çalışmalarına hız verdi Çin, yapay güneş olarak bilinen nükleer füzyon reaktörü için devlet destekli bir şirket kuruyor.

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Güneş'in derinliklerindeki nükleer füzyon sürecine benzer bir reaksiyon oluşturmak ve sonsuz enerji kaynağı oluşturmak için 2006 yılından bu yana yapay güneş projesi üzerinde çalışan Çin, 2020 yılında reaktörü aktif etmişti.

Medyada sıklıkla "yapay güneş" diye nitelenen ünlü nükleer reaktör için devlet destekli bir şirket kurulacak.

70 milyon santigrat dereceye ulaşmıştı

Çin'in Hefei kentinde yer alan nükleer füzyon reaktörü, 70 milyon santigrat derecede 17 dakikadan fazla çalışarak dünya rekoru kırmıştı.

EAST veya HL-2M Tokamak diye de anılan deneylerin nihai hedefi, Güneş'teki nükleer füzyon sürecini taklit ederek sabit ve temiz enerji üretmek.

Reaktörde ağır hidrojen diye de bilinen ve denizlerde bol miktarda bulunan döteryum maddesi kullanılıyor.

Bir litre deniz suyundaki döteryumun, füzyon yoluyla 300 litre benzine denk enerji üretebileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanlarının şimdiki hedefi ise, plazmayı yaklaşık 17 dakika boyunca yaklaşık 100 milyon derecelik sıcaklıkta tutmak.

Çin'in yapay güneşi sayesinde nükleer füzyon yoluyla üretilen gücü kullanarak, neredeyse sınırsız temiz enerjiden yararlanılabilecek.

Şu anda Dünya'nın enerji sorunu göz önüne alındığında, bu durum projenin önemini daha da artırıyor.