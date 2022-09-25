Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
353.757
0.14%
BTXN Coin
10.55
28.97%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Çin, yeni deney ve gözlem uydularını fırlattı

    Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı uydularını uzaya gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 12:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin, yeni deney ve gözlem uydularını fırlattı

    Son yıllarda uzay çalışmalarını sürdüren ve yörüngede kendi uzay istasyonunu kuran Çin, bir yandan da uydu fırlatmaya devam ediyor.

    AA'nın haberine göre Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı uydularını uzaya gönderdi.

    "Şiyan-14" ve "Şiyan-15" isimli uydular, Kuaycou-1A roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

    Uydular yörüngeye yerleşti

    Uyduların, fırlatma görevinin ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Görev, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaycou-1A ile gerçekleştirilen 18'inci başarılı taşıma görevi oldu.

    Şiyan-14'ün bilimsel deneylerde ve uydu teknolojisi testlerinde kullanılması, Şiyan-15'in ise arazi etüdü, kent planlaması ve afet önleme çalışmaları için veri sağlaması amaçlanıyor.

    Çin, yeni deney ve gözlem uydularını fırlattı #1


    Galatasaray'da Juan Mata parladı
    Futbol

    Galatasaray'da Juan Mata parladı

    Almanya Başbakanı, Veliaht Prens Selman ile görüştü
    Dünya

    Almanya Başbakanı, Veliaht Prens Selman ile görüştü

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir