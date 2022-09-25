Çin, yeni deney ve gözlem uydularını fırlattı

Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı uydularını uzaya gönderdi.

Son yıllarda uzay çalışmalarını sürdüren ve yörüngede kendi uzay istasyonunu kuran Çin, bir yandan da uydu fırlatmaya devam ediyor.

AA'nın haberine göre Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı uydularını uzaya gönderdi.

"Şiyan-14" ve "Şiyan-15" isimli uydular, Kuaycou-1A roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular yörüngeye yerleşti

Uyduların, fırlatma görevinin ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Görev, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaycou-1A ile gerçekleştirilen 18'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Şiyan-14'ün bilimsel deneylerde ve uydu teknolojisi testlerinde kullanılması, Şiyan-15'in ise arazi etüdü, kent planlaması ve afet önleme çalışmaları için veri sağlaması amaçlanıyor.