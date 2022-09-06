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    Çin, yeni uydularını uzaya göndermeye devam ediyor

    Çin, "CentiSpace-1-S3" ve "CentiSpace-1-S4" test uydularını uzaya yolladı.
    • 06.09.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 13:42
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    Çin, yeni uydularını uzaya göndermeye devam ediyor

    Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve kendi uzay istasyonunu kurma çalışmalarını sürdüren Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

    AA'da yer alan habere göre Çin, "CentiSpace-1-S3" ve "CentiSpace-1-S4" test uydularını uzaya yolladı.

    Uydular yörüngeye yerleşti

    İki uydu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uyduların, planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

    Söz konusu fırlatma görevi, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 17'nci başarılı taşıma görevi oldu.

    Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen CentiSpace-1 serisi uydular, Pekin merkezli Future Navigation şirketi tarafından kullanılıyor.

    Yaklaşık 97 kg ağırlığındaki bu cihazlar, 700 km yükseklikte güneşe senkron yörüngeye fırlatılıyor. Uydunun ana görevi ise navigasyon teknolojilerini ve uydular arası lazer iletişimini test etmek.

    roket


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