Çin, yonga üreticilerine baskı yapmaya başladı

Çin, yerel müşterilere öncelik vermeleri için yonga üreticilerine baskı yapıyor. Bu da ülke dışına daha az çip gönderilmesi demek.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken başta otomotivde yaşanan kriz, birçok sektörde kendini gösteriyor.

Ayrıca çip üreticileri ve hükümetler, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyuruyor.

Yeni yayınlanan bir rapora göre, şirketlerin beyaz listesini tutan yeni bir komite oluşturan Çin hükümeti, sözleşmeli yonga üreticilerinin yabancı müşteriler yerine yerel müşterilere öncelik vermelerini istiyor.

ÇİPLER ÜLKE DIŞINA DAHA AZ GÖNDERİLİYOR

Hua Hong Semiconductor ve SMIC, küresel olarak küçük ve ucuz mikro denetleyici üretimi gerçekleştiriyor. Ancak hükümetin baskıları, bu şirketlerin ülke dışına fazla çip göndermelerini engelliyor.

Hua Hong, yabancı müşteriler yerine artık yerel müşterilerine öncelik vermeleri gerektiğini bildirdi. Ayrıca şirketin, Tayvan merkezli müşterisi olan Holtek'e, yerel müşterilere öncelik vermek zorunda olduğu için 2022 üretim kapasitesini arttıramayacağını söylediği iddia ediliyor.

Yerel ve merkezi hükümetlerden büyük yatırımlar alan Hua Hong ve SMIC, .Çin hükümetine ait politikaları izlemek zorunda kalıyor.

Bu nedenle Çin dışına fazla çip tedarik edilememesi, küresel çip sorunlarını daha da artırabilir.