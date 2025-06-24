Çin'de gerçek zamanlı tercüme yapan maske üretildi

Çin’in Shenzhen kentinde geliştirilen ve “konuşan maske” olarak adlandırılan yeni bir giyilebilir teknoloji, Mandarin Çincesiyle konuşulan cümleleri eş zamanlı olarak akıcı İngilizceye çevirerek sesli şekilde dışa aktarıyor. Ağza takılarak kullanılan bu yenilikçi cihaz, özellikle çocuklarına İngilizce öğretmek isteyen Çinli ebeveynler arasında ilgi görmeye başladı. Teknolojinin kullanıldığı anlara dair videolar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ancak cihazın potansiyel kullanım alanları yalnızca eğitimle sınırlı değil. Uzmanlar, maskenin otel, taksi ve havalimanı gibi alanlarda turistlerle yerel halk arasında anlık çeviri aracı olarak görev yapabileceğini ifade ediyor. Dahası, teknolojinin sesli iletişimin zor ya da tehlikeli olduğu ortamlarda — örneğin uzay görevleri veya çatışma bölgeleri gibi — şifreli ve güvenli iletişim için kullanılabileceği de belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Prototip aşamasındaki “konuşan maske”, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, görüşler ikiye bölündü. Bir kesim ürünü övgüyle karşılarken, bazı kullanıcılar teknolojiyi “rahatsız edici” bulduklarını dile getirdi.

Eleştiriler arasında en çok öne çıkan konu ise, kullanıcıların kendi seslerini yapay bir sistem sesiyle değiştirmesi oldu. Bu durumun kişisel ses kimliğini silikleştirdiği ve bireylerin ana dillerinde özgün biçimde kendilerini ifade etme imkanlarını sınırladığı yönünde endişeler paylaşıldı.

"ANNE BABALAR CYBORG'A DÖNÜŞTÜ"

Çin basınında yer alan yorumlarda ise maskenin, Çinli ebeveynleri çocuklarıyla İngilizce konuşan birer "cyborg"a dönüştürdüğü esprili ifadelerle gündeme taşındı.

Henüz prototip aşamasında olan maske, hacimli yapısı ve ergonomik olmayan tasarımıyla kullanıcı dostu olmaktan uzak görünse de, ilerleyen dönemde daha kompakt, estetik ve yaygın bir versiyonla piyasaya sürülmesi bekleniyor.