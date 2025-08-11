Çin'de ilk 'robot alışveriş merkezi' hizmete açıldı

Çin, fütüristik bir konsepti hayata geçirerek ülkenin ilk "robot alışveriş merkezini" Pekin'de başlattı.

Cuma günü kapılarını açan bu benzersiz mağaza, sadece insansı ve tüketici odaklı robotların satışına odaklanıyor.

ALBERT EINSTEIN'IN ROBOTUNU SATIN ALABİLİRSİNİZ

Mağazada, mekanik uşaklardan satranç oynayan robotlara ve hatta Albert Einstein gibi ünlü isimlerin insansı kopyalarına kadar 100'den fazla farklı robot türü sergileniyor.

Fiyatlar ise 278 dolardan başlayıp 150 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Ziyaretçiler, köpekler ve satranç oyuncuları da dahil olmak üzere çeşitli robotlarla etkileşim kurabiliyor.

Robot alışveriş merkezi; satış, yedek parça ve bakım dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.

ÇİN'İN ROBOTİK VE YAPAY ZEKA STRATEJİSİ

Bu fütüristik alışveriş deneyimi, Çin'in yaşlanan nüfusuna ve yavaşlayan ekonomik büyümesine bir çözüm olarak gördüğü robotik ve yapay zekaya yaptığı yoğun yatırımın bir parçası.

Mağazanın açılışı, Pekin'deki 2025 Dünya Robot Konferansı ile aynı zamana denk getirildi.



