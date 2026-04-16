Çin’de insansız kargo uçağı HH-200, ilk deneme uçuşunu yaptı

Çin, ticari hava taşımacılığında verimliliği artırmayı hedefleyen yeni insansız kargo uçağı HH-200’ün ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Gelişme, ülkenin havacılık teknolojilerindeki insansız sistem yatırımlarını bir adım daha ileri taşıdı.

TEST UÇUŞU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Deneme uçuşu, Çin’in kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletine bağlı Puçıng kentinde gerçekleştirildi. Çin Havacılık Sanayisi Şirketi (AVIC) bünyesinde geliştirilen hava aracı, tüm sistemlerinin normal çalıştığını ve uçuş parametrelerinin stabil olduğunu gösterdi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sabit kanatlı yapıya sahip insansız kargo uçağı, 12,2 metre uzunluğa ve 16,8 metre kanat açıklığına sahip. 12 metreküplük yükleme hacmi 18 metreküpe kadar genişletilebilen HH-200, yaklaşık 1,5 ton taşıma kapasitesi sunuyor.

Uçak, saatte 310 kilometre seyir hızına ulaşabiliyor ve 2 bin 360 kilometre menzile kadar operasyon gerçekleştirebiliyor.

DÜŞÜK MALİYET HEDEFİ

Proje kapsamında uçağın hizmet ömrünün 50 bin uçuş saati ve 15 bin kalkış-iniş döngüsü olması hedefleniyor. Hesaplamalara göre HH-200, kargo taşımacılığında ton başına kilometre maliyetini 4,7 yuan (yaklaşık 68 sent) seviyesine düşürmeyi amaçlıyor.

ÇİN'İN İHA STRATEJİSİ GENİŞLİYOR

AVIC daha önce geliştirdiği HH-100 ve TP-2000 modelleriyle de insansız kargo taşımacılığı alanında test uçuşları gerçekleştirmişti. HH-200 ile birlikte Çin’in, düşük maliyetli ve otonom hava lojistiği hedefini daha ileri bir aşamaya taşıdığı değerlendiriliyor.