Çin'de robot taksiler yaygınlaşıyor

Çin’de teknoloji devi Baidu’nun geliştirdiği robot taksi uygulaması ülke genelinde kullanılmaya hazırlanıyor.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi. Ancak son aylarda, Çin'de hayat normale dönmeye başladı.

Normalleşmenin başlaması, ilk olarak 2018 yılında üretilip test edilen sürücüsüz robot taksilerin yeniden gündeme gelmesini sağladı.

Çin'de yüzde 54,3 ile arama motoru pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduran ve Google'ın önünde yer alan Baidu, aylarca süren testlerin ardından sürücüsüz "Robotaxi" hizmetini geçtiğimiz aylarda belirli bölgelerde başlattı.

Robot taksiler ülke geneline yayılıyor

İHA'da yer alan habere göre, Çin’de teknoloji devi Baidu’nun geliştirdiği robot taksi uygulaması ülke genelinde kullanılmaya hazırlanıyor.

Çinli teknoloji devi Baidu’nun geliştirdiği araçların, otonom sürüş hizmetleri platformu Apollo Go ile ülke genelinde hizmet vermesi planlanıyor.

Apollo Go, başkent Pekin’in de aralarında bulunduğu dört kentte ticari amaçlı otonom sürüş hizmeti veriyor.

Araçlarda beklenmedik durumlarda müdahalede bulunmak üzere güvenlik amaçlı bir sürücü de bulunuyor.

Öncelikle belirlenen kentlerdeki pilot bölgelerde test edilen araçların, gelecekte şehir içinde de yaygın şekilde hizmet vermesi planlanıyor.

Apollo Go’nun araçları, Wuhan ve Chongqing kentlerinde de toplam 45 kilometrekarelik alanda hizmet vermeye başlayacak.

Kullanıcılar, mobil uygulamalar üzerinden ücret karşılığında robot taksileri bulundukları yere çağırabilecek. Şirket, otonom sürüş hizmetlerini 2030 yılına kadar 100 kente genişletmeyi hedefliyor.

Yeni sürücüsüz araçlar geliyor

Baidu’nun geliştirdiği 6. nesil otonom araç olan Apollo RT6, sökülebilir direksiyonlu tasarımıyla önceki modellerden ayrılıyor.

Temmuz 2022’de lansmanı yapılan yeni modelin Çin’de 2023 yılında yollara çıkması planlanıyor.

Baidu’nun şu ana kadarki en gelişmiş otonom sürüş sistemi olan L4’ü kullanan Apollo RT6, 8 LiDAR ve 12 kamera dahil olmak üzere 38 sensörüyle keskinliği yüksek ve uzun mesafeli algılama becerisiyle donatıldı.

Birkaç yıldır geliştirme ve deneme çalışmalarını sürdüren Baidu'nun sürücüsüz araç filosunda 500 otonom araç bulunuyor.





