Çin’de sürücüsüz robot taksi denemeleri başladı

Çin'in önde gelen şirketleri Baidu, Alibaba destekli AutoX ve sürüş paylaşım şirketi DiDi Chuxing, birçok şehirde sürücüsüz taksi projelerini hayata geçiriyor.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi. Ancak son günlerde, Çin'de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Normalleşmenin başlaması, ilk olarak 2018 yılında üretilip test edilen sürücüsüz robot taksilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ÇİNLİ ŞİRKETLER ATAĞA KALKTI

Çin, ABD'nin teknoloji hakimiyetine meydan okurken; Baidu başta olmak üzere Alibaba destekli AutoX ve sürüş paylaşım şirketi DiDi Chuxing, robot taksi uygulamasını pilot bölgelerde hayata geçirmek için adeta sıraya girdi.

TESTLER BAŞLADI

İlk etapta araca mümkün olduğu kadar az müdahale eden bir şoförün de yer aldığı deneme sürüşleri pilot bölgelerde başladı. Ancak araçların yeteri kadar öğrenebilmesi ve güvenli hale gelebilmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor.

DiDi'nin otonom sürüş şirketinin baş işletme sorumlusu Meng Xing, "Araçlarda bulunan yapay zeka sistemi, çoğu sorunun üstesinden gelebilecek kadar akıllı. Sürücüler neredeyse hiç direksiyona veya frene dokunmuyor." dedi.

Ayrıca DiDi, 2030 yılına kadar 1 milyondan fazla sürücüsüz aracı trafiğe çıkaracaklarını söylüyor.



