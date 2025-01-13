Çin'deki iPhone sevkiyatları aralıkta sert düştü

Haber Merkezi

Apple, Çin pazarında zorlu bir dönemden geçiyor. iPhone satışları Aralık 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 10-12 oranında azaldı.

Bu düşüşün nedeni, iPhone 16 serisindeki yenilik eksikliği ve eSIM'e geçiş planları olarak gösteriliyor.

YENİLİK EKSİKLİĞİ VE eSİM

Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 16 serisindeki yenilik eksikliğinin Çinli tüketicileri etkilemediğini ve satışların düşmesine neden olduğunu belirtti.

Ayrıca, iPhone 17 serisinde fiziksel SIM kart desteğinin kaldırılıp sadece eSIM'e geçilmesi planlanıyor.

Bu durum, Çin'de eSIM desteğinin yaygın olmaması nedeniyle iPhone satışlarını olumsuz etkileyebilir.

2025 YILI SATIŞ TAHMİNLERİ

Apple'ın 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 225 milyon iPhone satması bekleniyor.

Bu rakam, 2024 yılına göre hafif bir artışı temsil etse de daha önceki tahminlerin altında kalıyor.

APPLE, ÇİN PAZARINDA ZORLANIYOR

Apple, Çin pazarında Huawei ve Vivo gibi yerel rakiplerle rekabet etmekte zorlanıyor.

Huawei, 5G destekli Mate 60 serisiyle güçlü bir geri dönüş yaparken, Vivo ise uygun fiyatlı modelleriyle pazar payını artırıyor.