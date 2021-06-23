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    Çin'deki kripto para madenciliği yasağı, ekran kartı fiyatlarını düşürdü

    Çin'in kripto para madenciliği ile ilgili getirmeye başladığı yasaklar, uzun süredir yükselişte olan ekran kartı fiyatlarında düşüşe neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 13:51
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    Çin'deki kripto para madenciliği yasağı, ekran kartı fiyatlarını düşürdü

    Kripto para madencilerinin artmasıyla birlikte, ekran kartı stokları tamamen tükenmiş ve fiyatlarda sert yükselişler meydana gelmişti.

    Kripto para madencileri, yeni ekran kartlarında yaşanan kıtlığın ve yüksek fiyat artışının en büyük sorumlusu olarak kabul ediliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, her dört ekran kartından biri madencilik için kullanılıyor.

    Son aylarda ise kripto para madencilerine adeta savaş açan Çin, harcanan enerji nedeniyle madencileri ülkeden kovmaya başladı. Bu gelişme, piyasada ekran kartı bulamayan oyunseverleri oldukça sevindirdi.

    Çin deki kripto para madenciliği yasağı, ekran kartı fiyatlarını düşürdü #1

    FİYATLAR DÜŞTÜ

    Son birkaç gün içinde, ekran kartları fiyatlarında ciddi bir düşüş kaydedildi. Durum en çok, yeni nesil ekran kartı fiyatlarının yüzde 50'den fazla düştüğü Sichuan eyaletinde görüldü.

    Bu bölge, madencilik için en kârlı yerlerden biriydi ve yakın zamana kadar birçok maden çiftliği burada faaliyetlerine devam ediyordu.

    Ancak gelen yasaklar nedeniyle, madencilik çiftliklerinin sahipleri sistemleri durdurmaya ve ekipmanlarını ABD'ye göndermeye başladı.

    Örneğin, Sichuan'daki Asus RTX 3060 ekran kartının ortalama perakende fiyatı, mayıs ayında 2 bin dolardan fazla olmasına rağmen, şu anda yaklaşık 730 dolara satılıyor.

    Çin'in madencilere uyguladığı yasaklar sonrasında, ekran kartlarındaki fiyat düşüşünün global çapta da hissedilmesi bekleniyor.

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