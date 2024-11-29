Çin'den ABD'ye uyarı: Çip kısıtlamaları artarsa misilleme yapacağız

Haber Merkezi

ABD, Çin'in askeri ve teknolojik gelişimini engellemek amacıyla yarı iletken ihracatına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmayı planlıyor.

Biden yönetimi, 200'den fazla Çinli çip şirketini kara listeye almayı ve bu şirketlere ABD'li tedarikçilerin ürün satmasını engellemeyi düşünüyordu.

Söz konusu engellemenin, Trump yönetiminde de devam etmesi bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, bu hamleye tepki göstererek, ABD'nin "uluslararası ekonomik ve ticaret düzenini bozduğunu" ve "küresel endüstriyel güvenliği istikrarsızlaştırdığını" belirtti.

"ÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAK"

Bakanlık sözcüsü, ABD'nin kısıtlamaları artırması halinde Çin'in de "Çinli işletmelerin meşru haklarını korumak için gerekli adımları atacağı" konusunda uyardı.

ABD, Çin'e yarı iletken ekipmanları ve yapay zeka bellek yongaları satışına ek kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.

Bu kısıtlamalar, Huawei'nin ortağı Semiconductor Manufacturing International (SMIC) ve 100'den fazla Çinli şirketi hedef alıyor.